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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit, yarın Promotey'le deplasmanda karşılaşacak - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit, yarın Promotey'le deplasmanda karşılaşacak

        CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, yarın Ukrayna'nın Prometey takımı ile Romanya'da karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 31.01.2024 - 09:55
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        Eczacıbaşı, Promotey deplasmanında!
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        Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna'nın Prometey takımı ile Romanya'da karşılaşacak. Mioveni kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma, 19.00'da başlayacak.

        Eczacıbaşı Dynavit, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda B Grubu'nu ikinci basamakta tamamladı. Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Prometey ise E Grubu'nu aynı sıralamada bitirdi.

        Turuncu-beyazlı takım, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor almaya çalışacak. Play-off turunu geçen ekip, çeyrek finale yükselecek.

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