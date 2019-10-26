Eczacıbaşı VitrA: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin)
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Ceyda Aktaş, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Ece Erol, Tuğçe Ersan)
Setler: 25-15, 25-5, 25-19
Süre: 69 dakika (23,19,27)
DİĞER SONUÇLAR
PTT: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 0
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