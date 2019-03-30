Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

Serideki ilk maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, durumu 2-0 yaptı ve yarı finale çıktı. Turuncu-beyazlılar, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 5/8 etabında yoluna devam edecek.