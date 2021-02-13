AA

Kulüpten yapılan açıklamada, son dört sezonda Eczacıbaşı VitrA ile birçok başarıya imza atan milli oyuncunun turuncu-beyazlı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki voleybolcu, sözleşme uzatmasıyla ilgili, "Dört yıldır bünyesinde bulunduğum, artık ikinci ailem olan kulübümle devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Takımım için en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım şampiyonluk ve başarılarla dolu yıllarımız olur." ifadelerini kullandı.

Kulüp takımlarında Işıkkent, Seramiksan, Sarıyer Belediyespor, VakıfBank ve Çanakkale Belediyespor'da oynayan Beyza, 2017-2018 sezonundan bu yana Eczacıbaşı VitrA'nın formasını giyiyor.

Beyza Arıcı'nın başarılarında şunlar bulunuyor:

KULÜP BAŞARILARI

2018 CEV Kupası şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2017 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası şampiyonluğu

2018 FIVB Milletler Ligi ikinciliği

BİREYSEL BAŞARILAR

2017 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası en iyi orta oyuncu

2017-2018 Sultanlar Ligi en iyi orta oyuncu