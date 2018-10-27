Eczacıbaşı VitrA'da yeni sezonun açılışı yapıldı

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2018-2019 sezonunu, Kanyon Ofis'te düzenlenen basın toplantısıyla açtı. Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, A Takım oyuncuları ve teknik kadronun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, yeni oyuncular ve sezon hedefleriyle ilgili bilgiler verildi.
Yeni sezonda, dünya voleybolunun en önemli antrenörlerinden Marco Aurelio Motta'nın yönetiminde Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın kadrosunu; Jordan Larson, Büşra Kılıçlı, Tijana Boskovic, Güldeniz Önal, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı ile yeni transferler; Yeon Koung Kim, Gamze Kılıç, Lauren Gibbemeyer ve bu sezon altyapıdan A takıma yükselen oyuncu Merve Atlıer oluşturuyor.
Toplantıda ilk olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından verilen "Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü" hakkında konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "52 yıllık tarihimizde kadın voleybol takımımızın 52'si A Takım, 22'si altyapılar olmak üzere toplamda 74 şampiyonluğu bulunuyor. Ancak, bu ödülü kazanmamızdaki en büyük etken takımımızın başarıları değil, voleybola ve kadınlara verdiğimiz destekler ve yaptığımız yatırımlardı. Kızlarımıza daima inandık, destekledik ve onlar da hem bize hem de tüm dünyaya, gerekli imkânlar sağlandığında Türk kadınının neler yapabileceğini gösterdiler" dedi.
Sezon öncesi görüşlerini de ileten Faruk Eczacıbaşı, "Yeni sezona yine ulusal ve uluslararası başarıları hedefleyerek başlayacağız ve ilk olarak Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Sonraki hedefimiz ise, hem Türkiye Ligi hem de Dünya Kulüpler Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Tüm hedeflerimize ulaşmak için inanmış, kenetlenmiş güçlü bir kadro ile sezona başlıyoruz. Yine zor ve zor olduğu kadar da heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olacak bir sezon yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Basın toplantısından sonra, bu sene yedincisi düzenlenen Voleybol Kanyon'da etkinliğine ev sahipliği yapan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, kendileri için özel hazırlanan posterleri voleybol severler için imzaladı ve hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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