Praia: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Salon: Olimpiyat Spor Merkez
Hakemler: Jiang Liu (Çin), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
Praia: Fawcett, Da Silva, Pavao, Rodrigues, Claudino, Lloyd (Pinto, Montibeller, Da Kruz, Jacintho, Braga, Marinho)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Boskovic, Büşra Kılıçlı, Gamze Alikaya, Gibbemeyer, Koung Kim (Simge Şebnem Aköz, Beyza Arıcı, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 27-25, 21-25, 11-25, 21-25
Süre: 114 dakika (32, 30, 22, 30)
Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki son müsabakasında Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-1 yenerek grubu lider olarak tamamladı.
Çin'in Shaoxing kentinden oynanan turnuvadaki karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Geriden gelen Eczacıbaşı VitrA 23-23 beraberliği sağladı. Praia, her öne geçtiğinde Eczacıbaşı VitrA eşitliği yakaladı. Turuncu-beyazlı takım, tekrar 25-25 beraberliği sağlamasına rağmen ilk seti 27-25 kaybetti.
İkinci sete kötü başlayan Eczacıbaşı Vitra, ilk teknik molayı 8-4 geride geçti. İkinci teknik molada rakibinin 16-14 üstünlüğüne engel olamayan turuncu-beyazlı takım, setin son bölümünü iyi oynadı. Son bölümde 22-21 öne geçen Eczacıbaşı VitrA, bu seti 25-21 kazanarak maçta 1-1 beraberliği sağladı.
Eczacıbaşı VitrA, üçüncü sette üstün bir oyun sergiledi. Teknik molaları 8-4 ve 16-8 önde geçen turuncu-beyazlılar, seti de 25-11 alarak maçta 2-1 üstünlük yakaladı.
Mücadelenin dördüncü setine kötü başlayan ve ilk teknik molayı 8-7 geride tamamlayan Eczacıbaşı VitrA, hücumda etkili oldu ve ikinci teknik molaya 16-13 önde girdi. Son bölümde üstünlüğünü sürdüren ve seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı VitrA, Brezilya temsilcisini 3-1 mağlup etti.
Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde, VakıfBank-Minas (Brezilya) karşılaşmasının mağlubuyla yarın karşı karşıya gelecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.