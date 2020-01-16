Kulüpten yapılan açıklamaya göre pasör Carli Lloyd, Instagram hesabından yayımladığı videoyla başlattığı hareketle, ocak ayı boyunca alacağı her blok sayısı için 25 dolar bağışta bulunacağını belirtti.

Lloyd, takım arkadaşları Natalia Pereira ve Tijana Boskovic'in yanı sıra ABD'li smaçör Kelsey Robinson'ı da bu harekete katılmaya davet etti.

Natalia Pereira da Instagram hesabında paylaştığı videoyla ocak ayında alacağı her servis sayısı için 50 dolar bağışlayacağını açıkladı ve milli smaçör Hande Baladın ile Brezilya'da birlikte oynadığı Carol Gattaz ve Gabriela Guimaraes'e davet gönderdi.