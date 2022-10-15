Eczacılar, maden faciası nedeniyle Ankara mitingini erteledi 0:00 / 0:00

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Türk Eczacıları Birliği (TEB), 16 Ekim'de Ankara'da yapılacak "Büyük Eczacı Mitingi"ni erteleme kararı aldı.

TEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağındaki patlama sonucunda çok sayıda madencimizin göçük altında kalması ve ilk belirlemelere göre 22 maden işçimizin yaşamını yitirmesi hepimizi yasa boğmuştur. Göçük altında kalan maden işçilerimizin bir an önce sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir" denildi.

Yaşanan bu elim olay nedeniyle, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası'nın 16 Ekim Pazar günü Ankara Tandoğan’da düzenlenecek “Büyük Eczacı Mitingi”ni erteleme kararı aldığının belirtildiği açıklamada, "Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.