Eczacılara 2 bin lira ceza getiren madde komisyondan geçmedi

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği (AEDD) Başkanı Onur Tokel’in gündeme getirdiği ‘reçetesiz ilaç satışında kutu başına eczacılara 2 bin lira ceza’ verilmesini öngören madde, TBMM Sağlık Komisyonu’ndan geçmedi. Madde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırlanan yasa teklifinden çıkartıldı.

Onur Tokel, “Söz konusu madde aynen yasalaşsaydı eczacılar reçetesiz ilaç satışında kutu başına 2 bin lira ceza ödeyecekti. Üstelik bu ceza, sadece antibiyotikler, antidepresanlar için değil tüm ilaçlar için uygulanacaktı. Eczacılar 10 liralık migren ilacını veremeyecek, 2 liralık bir ilaç için bile reçete istenecekti” açıklamasında bulundu.

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