Eczacılardan

AA

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, ilaçların saklanma koşullarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İlaçların güneşin altına, soba, kalorifer, ocak yanına bırakılmaması gerektiğine işaret eden Saydan, "İlaçlar ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanmalı. Dolabın konulacağı yer kuytu, serin, rutubet olmayan, güneş görmeyen bir yer olmalı. En önemlisi çocukların uzanıp alamayacağı yüksekliğe konulmalı ve mümkünse kilitlenmeli." ifadelerini kullandı.

"İlaçları kutuları içinde saklayın." uyarısında da bulunan Saydan, şöyle devam etti:

"İlacın kutusunun korunması, son kullanma tarihinin takip edilmesi ve ilaçların karıştırılmaması için çok önemli. İlaçların etkileri aç, tok veya yemek arasında, kaç saat arayla kullanılacağı şeklinde değişiklik gösterir. Ayrıca ilaçların etken maddeleri, kullandığınız diğer ilaçlarla, aldığınız besin, alkol gibi içeceklerle etkileşime uğrayabilir. Bazı ilaçlar dikkat dağınıklığı, refleks zayıflığı, uyku ve sersemlik yapabilir. Bu yüzden bir ilacı alırken, nasıl ve nelerle kullanılacağı konusunda mutlaka eczacıya danışılmalı."

- "Her ilaç buzdolabında saklanmaz"

Yapılan en büyük yanlışlardan birinin de her ilacın buzdolabı raflarında saklanması olduğuna değinen Saydan, şunları ifade etti:

"Buzdolaplarında en çok ateş düşürücü, öksürük ve vitamin şuruplarının saklandığını biliyoruz. Buzdolabında saklanması gerekenler dışında ilaçlarınızı asla buzdolabında saklamayın. Çünkü bazı şurupların içindeki etken maddeler dibe çöker ve her dozda eşit miktarda ilaç alınmamış olur. Bu da tedavi sürecini etkiler. Aynı şekilde buzdolabında saklanan tablet şeklindeki ilaçların da etken maddelerinde bozulmalar meydana gelebilir."

Saydan, eczacıların önerdiği, buz aküsü veya buz kalıbıyla birlikte verdiği ve "buzdolabına konulacak" dediği ilaçların ise asla dolabın buzluk bölümüne veya buzluğa yakın yere konulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu şekilde de ilaçların bütün yapısı bozulur, böyle bir hata yapıldığında ise ilaçların kullanılmaması gerekir. TEİS olarak, ilaçların mutlaka eczaneden, eczacı elinden alınması gereken ürünler olduğunu, insan sağlığı için bu ürünlerin saklama koşullarının çok önem arz ettiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."