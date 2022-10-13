SGK tarafından yapılan açıklamaların ardından konuya ilişkin olarak 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte konuyla alakalı merak edilen soruların yanıtları...

REÇETE BAŞI ÜCRETLER DEĞİŞTİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre; 10 TL- 50 TL- 100 TL ve 200 TL olan fiyat baremleri, yüzde 100 oranında artırıldı. Söz konusu iyileştirmelere ek olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan eczanelere ödenen reçete başı ücretlerde de güncelleme yapılacak.