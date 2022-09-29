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Eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, eczaneden ilaç alan genç bir kadına arkasından gelip yumruklu saldırıda bulunan şüpheli M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı!
Eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı!
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İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

GENÇ KADIN ŞİKAYETTE BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Genç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

"KADININ LAF ATTIĞINI SANDIM" DEDİ

Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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