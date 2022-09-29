Eczanede yumruk atan saldırgan tutuklandı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 21 Eylül 2021 tarihinde eczaneden ilan alan genç bir kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
GENÇ KADIN ŞİKAYETTE BULUNDU
İHA'da yer alan habere göre olay sonrası saldırıya uğrayan genç kadın emniyete şikayette bulundu.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etti.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Genç kıza yumruklu saldırıyı gerçekleştiren M.Ç., polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
"KADININ LAF ATTIĞINI SANDIM" DEDİ
Şüphelinin ifadesinde eczane önünde beklediği sırada kadının yanından geçerken kendisine laf attığını sandığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR