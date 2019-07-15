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Eczaneler bugün açık mı? 15 Temmuz eczaneler açık mı? Eczane çalışma günleri ve saatleri

İnsan sağlığı söz konusu olduğunda hayati öneme sahip olan eczanelerin 15 Temmuz'da açık olup olmadığı pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki eczaneler bugün hizmet veriyor mu? Eczaneler 15 Temmuz'da açık mı? Eczane çalışma günleri ve saatleri nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

Eczaneler 15 Temmuz'da açık mı?

İlaç tedariki sağlayan işletmeler olması dolayısıyla eczaneler insan sağlığı için çok önemli. Kendileri veya yakınları sağlık sorunu yaşayan pek çok vatandaş eczanelerin bugün açık olup olmadığını merak ediyor.

Peki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde eczaneler açık mı? İşte detaylar..

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler, Eczacılar Birliği kararlarına göre; dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. Ülkemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışında diğer eczaneler kapalı olacak.

Yarından itibaren tüm eczaneler, normal mesai saatleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

ECZANELERİN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08.30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19.00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09.00'da açılır akşam saat 19.00'a kadar mesaiye devam ederler.

Haftanın 6 günü hizmet veren eczaneler pazar günleri kapalıdır. Ancak akşam saat 19.00'dan sonra sıralı bir sistemle nöbetçi eczaneler olduğu gibi, pazar günleri de nöbetçi eczaneler, hasta ve hasta yakınlarına ilaç temini sağlamaktadır.

 

 

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