Hafta sonu; cumartesi ve pazar günleri pek çok kurum ve kuruluş tatil olduğu için vatandaşlar, özellikle sağlık problemleri yaşadıklarında eczanelerin çalışma durumlarını merak ediyor. Peki 29 Aralık 2019 Pazar günü (bugün) eczaneler açık mı?

ECZANELERİN HAFTA SONU ÇALIŞMA DURUMU

Eczaneler cumartesi günü sabah saat 09.00'da açılır akşam saat 19.00'a kadar mesaiye devam ederler. Nöbetçi eczaneler dışında tüm eczaneler pazar günleri kapalıdır.

Vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane listelerine internetten ulaşarak, ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilirler.