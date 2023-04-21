Eczaneler bayramda hizmet veriyor mu? Normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışmaktadır. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürmektedir. "Bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...