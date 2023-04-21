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Bayramda eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla eczane işleri olan kişiler tarafından bayram süresince eczanelerin çalışma durumu gündeme geldi. İlaç almak için eczanelere gidecek kişiler tarafından eczane çalışma saatleri sorgulanmaya başlandı. İşte, "Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı, kaça kadar açık olacak?" sorusunun yanıtı...

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  • Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 2023 bayramda eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?

    Eczaneler bayramda hizmet veriyor mu? Normal koşullarda haftanın 6 günü açık olan eczaneler pazar günleri ise nöbet sistemi ile çalışmaktadır. Resmi tatil günlerinde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürmektedir. "Bayramda eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 2023 bayramda eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?

    BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler, 20 Nisan Perşembe arefe günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
  • Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 2023 bayramda eczaneler çalışıyor mu ve kaça kadar açık?

    Buna göre; 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca mesailerine devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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