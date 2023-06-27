İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’na artık sayılı saatler kaldı. Arefe günü sebebiyle bugün yarım gün resmi tatil. Hal böyle olunca eczanede işi olanlar, eczanelerin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…