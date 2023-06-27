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Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 27 Haziran eczaneler kaça kadar çalışıyor?

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’na artık sayılı saatler kaldı. Arefe günü sebebiyle bugün yarım gün resmi tatil. Hal böyle olunca eczanede işi olanlar, eczanelerin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…

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  • Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 27 Haziran eczaneler kaça kadar çalışıyor?

    İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’na artık sayılı saatler kaldı. Arefe günü sebebiyle bugün yarım gün resmi tatil. Hal böyle olunca eczanede işi olanlar, eczanelerin bugün açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…
  • Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 27 Haziran eczaneler kaça kadar çalışıyor?

    AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

    Kurban Bayramı boyunca sağlık kurumları kapalı olacak fakat;

    3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Nöbetçi eczaneler listesini yaşadığınız ilin Eczacılar Birliği Odası'nın resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.
  • Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 27 Haziran eczaneler kaça kadar çalışıyor?

    NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

    Türkiye genelindeki nöbetçi eczaneler e-Devlet üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" olarak sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden şifre ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar buradan il ve ilçelerdeki nöbetçi eczane sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.
  • Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 27 Haziran eczaneler kaça kadar çalışıyor?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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