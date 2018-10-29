Resmi tatil günlerinde birçok kurum ve kuruluş tatile giriyor. Bu nedenle bugün hangi kurumların açık olduğu merak konusu. Özellikle; Eczaneler açık mı? Kargo şirketleri bugün açık mı? soruların cevabı en çok aratılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

ECZANALER BUGÜN AÇIK MI?

Eczaneler haftaiçi ve cumartesi günleri hizmet veririler. Cumartesi günü eczaneler saat 09.00 ve saat 19.00 arasında açıktır. Pazar nöbetçi eczaneler hariç tüm eczaneler kapalıdır. Ayrıca resmi tatillerde de eczaneler kapalıdır. Sadece nöbetçi eczaneler açıktır.

KARGO ŞİRKETLERİ BUGÜN AÇIK MI?

Kargo şirketleri bugün kapalıdır. Kargo şirketleri yarın normal mesai saatleri içinde çalışmaya devam edecektir.

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