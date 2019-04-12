Eczaneler hafta sonu açık mı?

Eczane ilaç satılan sağlık işletmeleridir. Eczaneleri eczacılık fakültesinden mezun olan ve "eczacı" unvanına sahip olan kişiler açabilmektedir. Eczanelerde yardımcı olarak çalışan kişilere de eczacı kalfası adı verilir. Eczane ruhsatları, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunur. Eczaneler Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı gibi kamu kurumları ve özel kurumlarla anlaşma yaparak vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılar.

ECZANE AÇILACAK MEKANDA ARANAN ŞARTLAR

Eczanelerin kullanım alanları 35 metrekareden küçük olamazlar. Yerler yanmaz ve kolay temizlenebilen yer kaplaması ile kaplanmalıdır. Bir ilçede birden fazla eczane varsa eczaneler arasında nöbet düzenlenir. Nöbet çizelgesi eczacı odası tarafından hazırlanır.

ECZANELERİN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08.30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19.00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09.00'da açılır akşam saat 19.00'a kadar mesaiye devam ederler.

Haftanın 6 günü hizmet veren eczaneler pazar günleri kapalıdır. Ancak akşam saat 19.00'dan sonra sıralı bir sistemle nöbetçi eczaneler olduğu gibi, pazar günleri de nöbetçi eczaneler, hasta ve hasta yakınlarına ilaç temini sağlamaktadır.