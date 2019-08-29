Eczaneler yarın açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ilan edilmesinin ardından nerelerin açık olduğu da vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Merak edilen yerlerin başında ise eczaneler, PTT ve bankalar geliyor. Peki, Zafer Bayramı yani 30 Ağustos Cuma günü eczaneler açık mı? PTT ve bankalar açık mı? İşte cevabı...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak. EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü gerçekleştirilecek.

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani 2 Eylül'ü beklemek durumundalar.

ECZANELER YARIN YANİ 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.