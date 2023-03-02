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Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu

Ed Sheeran, geçtiğimiz yıl eşi Cherry Seaborn'a tümör teşhisi konduğunu ve yakın arkadaşı Jamal Edwards’ın aniden hayatını kaybettiğini, bu nedenle de depresyona girdiğini açıkladı. Şarkıcı, yeni albümünde geçirdiği depresyonun izleri olacağını dile getirdi

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  • Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu - Magazin haberleri

    Yeni albüm çıkaracağını duyuran şarkıcı Ed Sheeran, 2019’da dünyaevine girdiği eşi Cherry Seaborn’a ikinci çocuklarına hamileyken tümör teşhisi konduğunu açıkladı.

    Sheeran, doğuma kadar tedavinin mümkün olmadığını ve bu nedenle zor günler geçirdiklerini dile getirdi.
  • Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu - Magazin haberleri

    Ed Sheeran, aynı zamanda geçtiğimiz yıl sanatçılık serüveninin başlarından beri yanında olan arkadaşı Jamal Edwards'ı 31 yaşında aniden kaybettiğini söyledi.

    Konuyla ilgili konuşan Sheeran, "Bir ay içinde hamile karıma bir tümörü olduğu ve doğum sonrasına kadar tedavi yolu olmadığı söylendi. Kardeşim olan en iyi arkadaşım Jamal, aniden öldü ve kendimi mahkemede dürüstlüğümü ve bir söz yazarı olarak kariyerimi savunurken buldum" dedi.
  • Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu - Magazin haberleri

    "DEPRESYONA GİRDİM"

    Ed Sheeran, aldığı kötü haberlerin hayatını değiştirdiğini, ruh sağlığını etkilediğini ve bu nedenle depresyona girdiğini da sözlerine ekledi.

    Olayların sonunda müziğe bakış açısının değiştiğini belirten şarkıcı, 5 Mayıs'ta çıkacak olan 'Subtract' adlı yeni albümünün bu depresyon etkisinde yazıldığını açıkladı.
  • Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu - Magazin haberleri

    Sheeran, "İlk defa insanların beğeneceği bir albüm yapmaya çalışmıyorum. Ben sadece dürüst ve yetişkin hayatımda bulunduğum yere uygun bir şeyler ortaya koyuyorum" ifadelerini kullandı.
  • Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu - Magazin haberleri

    "TELEFON TAŞIMIYORUM"

    Öte yandan Sheeran, 7 yıldır cep telefonu kullanmadığını da itiraf etmişti. Ed Sheeran, YouTube'da yayınlanan 'The Collector's Edition' adlı programda Ben Clymer'ın sorularını yanıtlamıştı.

    Clymer, Ed Sheeran'ın telefon taşımadığından bahsederek, "Böyle bir dönemde telefonsuz yaşayabilmeniz dikkat çekici" demişti.

    Bunun üzerine İngiliz şarkıcı da, "Telefon taşımıyorum. 2015'ten beri telefonum yok" ifadelerini kullanmıştı.
  • Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu - Magazin haberleri

    "ÇOK BUNALMIŞTIM"

    "Telefondan gerçekten ama gerçekten çok bunalmıştım" diyen Ed Sheeran, çok fazla telefona odaklanmanın kendisini zihnen yorduğunu dile getirmişti.

    Sheeran, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Diğerleriyle temasımı çok kesmedim, sadece bu teması sınırladım. Birkaç günde bir oturup dizüstü bilgisayarımı açıp bir seferde 10 e-posta yanıtlıyorum. E-postaları gönderiyorum ve bilgisayarımı kapatıyorum. Sonra hayata geri dönüyorum ve bunalmış hissetmiyorum.
  • Ed Sheeran: Eşim hamileyken tümör teşhisi kondu - Magazin haberleri

    "ZİHİNSEL SAĞLIĞIM İYİYE GİTTİ"

    Ed Sheeran, programda sevdiklerine daha fazla vakit ayırmaktan hoşlandığını ve zihinsel sağlığının o dönemki değişiklikle iyiye gittiğini belirtmişti.

    Ünlü şarkıcı, 2015'te Instagram hesabında paylaştığı gönderide dünyaya bir ekrandan bakar hale geldiğini ve bu nedenle telefon kullanmaya ara vermek istediğini söylemişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News

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