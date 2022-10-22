Hacker'a hapis cezası!

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Savcılık, İngiltere’nin Ipswich kentinde yaşayan 23 yaşındaki Kwiatkowski’nin, şarkıcıların hesaplarını hackledikten sonra şarkıları ele geçirdiğini söyledi. Kwiatkowski, telif hakkı ihlali de dahil hakkındaki 19 suçlamayı kabul etti.

Ipswich Kraliyet Mahkemesi, sanığın dizüstü bilgisayarından Ed Sheeran ve Vert'in şarkıları da dahil 565 ses dosyasının bulunduğunu aktardı.

Londra Emniyeti’nin bildirdiğine göre; Kwiatkowski’nin şarkılardan 131 bin sterlin kazandığı belirtildi.

MENAJERLER ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU

Birkaç müzisyenin bağlı olduğu menajerler, New York’ta savcılığa, internette “Spidark” ismiyle bilinen birinin bazı hesapları hacklediğini ve ele geçirdiği içerikleri sattığı yönünde şikayette bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında "Spirdark"ın kripto para hesabını kurmak için kullanılan e-posta adresinin Adrian Kwiatkowski'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Kwiatkowski’nin İngiltere'deki ev adresi, cihazlardan birini hacklemek için kullanılan bir IP adresiyle de bağlantılıydı.