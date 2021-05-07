"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Çocukluğundan bu yana Ipswich Town taraftarı olduğunu vurgulayan Sheeran da şu ifadeleri kullandı:

Ipswich Town, burada yerel toplumun büyük bir parçası ve bu da benim, onlara desteğimi gösterme yolum. Portman Road Stadı'na her gidişimden çok büyük keyif aldım. Stadyumlar taraftarlara açıldığı zaman yeniden oraya gitmeyi dört gözle bekliyorum. ABD'den kulübün yeni sahiplerinin gelmesiyle, aralarına benim de dahil olduğum Ipswich taraftarını daha heyecanlı günler bekliyor olacak.