Eda Erdem: Cumhuriyetin 100. yılında iki şampiyonluk... Çok gururluyuz A Milli Kadın Voleybol takımımız, Brüksel'de Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna uzandı! Mücadelede büyük bir karakter ortaya koyan ve iki kez geriden dönen ay-yıldızlıların kaptanı Eda Erdem, şampiyonluğu Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan etti

Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 00:13 Güncelleme: 04.09.2023 - 00:35 facebook

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