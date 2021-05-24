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Eda Erdem Dündar: Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenecek Voleybol Milletler Ligi ilk maçında yarın saat 13.00'te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek

Eda Erdem Dündar: Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz

Yaz döneminde yoğun bir fikstür ile 3 turnuvada boy gösterecek olan Filenin Sultanları için ilk durak Voleybol Milletler Ligi olacak. 16 takımın katılımı ile İtalya'nın Rimini kentinde fanus sistemiyle düzenlenecek olan turnuvada milliler, ilk maçına Sırbistan karşısında çıkacak. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde her takım, 15 maç oynayacak. Oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde genel sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı elde edecek. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.

EDA ERDEM DÜNDAR: KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, turnuva öncesi düzenlenen basın gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Dündar, "Kamp güzel geçti, uzun zaman sonra burada olmak bize iyi geldi. Milli takımda olmayı, ülkemiz için mücadele etmeyi çok özlemişiz. İyi bir yerde bırakmıştık ve 1.5 sene aranın ardından kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Herkes motive, keyifli çalıştık. Güzel bir kamp dönemi oldu. Herkes özveri ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Olimpiyatlar öncesi Milletler Ligi'nde nasıl bir performans göstereceğimizi merak ediyoruz" diye konuştu.

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