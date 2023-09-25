Eda Erdem'in idolüydü! Başarılı voleybolcu hayatını kaybetti!
Brezilyalı eski Mili Voleybolcu Walewska Moreira de Oliveira 43 yaşında hayatını kaybetti. A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Brezilya'nın eski başarılı voleybolcularından biri olan Walewska Moreira de Oliveira'dan acı haber geldi. Yetenekli sporcu 43 yaşında hayatını kaybetti. Filenin Sultanları'ndan Eda Erdem sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Brezilyalı eski milli voleybolcu olan Walewska Moreira de Oliveira 1 Ekim 1979'da Brezilya'da doğmuştur. Voleybol kariyerine E.C. Londrina'da başamış ve hızla ulusal arenada adını duyurmuştur.
1998 yılında ulusal takıma ilk kez çağrılan başarılı voleybolcu 2002 yılında yaşadığı sorunlar nedeniyle milli takımı bırakmak zorunda kalmış, 2003 yılında ise geri dönmüştür.
Milli takım ile birlikte 2004, 2006 ve 2008 yıllarında World Grand Prix şampiyonluğu yaşayan Walewska, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış ayrıca 'en iyi blokör' olarak seçilmiştir.
Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, vefat eden voleybolcuyla ilgili sosyal medya hesabından: "Bana ilham veren oyuncular arasındaydı. Vefat haberine çok üzüldüm. Sevenlerine ve Brezilya voleybol ailesine başsağlığı dilerim." şeklinde bir paylaşım yaptı.
CBV başkanı Radames Lattari 'Walewska özel bir oyuncuydu, spordaki kariyeri sonsuza kadar hatırlanacak ve saygı duyulacak. Bu zor zamanda CBV, bu harika oyuncunun ailesinin ve arkadaşlarının acısını paylaşıyor.' ifadelerini kullandı.