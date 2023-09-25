Eda Erdem'in idolüydü! Başarılı voleybolcu hayatını kaybetti!

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Milli takım ile birlikte 2004, 2006 ve 2008 yıllarında World Grand Prix şampiyonluğu yaşayan Walewska, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış ayrıca 'en iyi blokör' olarak seçilmiştir.

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Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, vefat eden voleybolcuyla ilgili sosyal medya hesabından: "Bana ilham veren oyuncular arasındaydı. Vefat haberine çok üzüldüm. Sevenlerine ve Brezilya voleybol ailesine başsağlığı dilerim." şeklinde bir paylaşım yaptı.