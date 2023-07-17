Eda Erdem şok oldu! Şampiyonluk kupasının verildiği anlar tepki çekti!
FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye'nin ABD'yi yenmesinin ardından rakibi Çin olmuştu. Filenin Sultanları dün gerçekleştirilen maçı 3-1 alarak turnuvanın şampiyonu oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları'na verilen kupa anları sosyal medyanın gündemine düştü.
2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Sosyal medyada Eda Erdem'e kupanın verildiği anlar gündem oldu.
Şampiyonluğun kutlandığı anlarda aniden Eda Erdem'in eline kupanın tutuşturulmasıyla takım kaptanı şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
Şampiyonluğun ardından takımın sevincini yaşadığı an, kaptan Eda Erdem'in eline kupanın aniden tutuşturulması tepki çekti. Hiçbir organizasyon ve seramoni olmadan kupanın verilmesiyle Erdem şaşkınlık yaşadı.
Sosyal medya kullanıcıları o anlarla ilgili Twitter'dan, "Dünyanın en hızlı verilen kupası", "Hayırdır metrobüse mi yetişeceksin?", "Adamlar şampiyon olmamıza o kadar bozuldu ki, eğlenirken kupa verdiler.", "Kupa töreni olmadan kupa mı verilir?" gibi yorumlar yaptı.
İşte Eda Erdem'in kupayı aldığı o anlar...