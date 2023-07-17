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        Eda Erdem şok oldu! Şampiyonluk kupasının verildiği anlar tepki çekti!

        FIVB Milletler Ligi finalinde Türkiye'nin ABD'yi yenmesinin ardından rakibi Çin olmuştu. Filenin Sultanları dün gerçekleştirilen maçı 3-1 alarak turnuvanın şampiyonu oldu. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle mağlup eden Filenin Sultanları'na verilen kupa anları sosyal medyanın gündemine düştü.

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 11:47
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        2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Sosyal medyada Eda Erdem'e kupanın verildiği anlar gündem oldu.

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        Şampiyonluğun kutlandığı anlarda aniden Eda Erdem'in eline kupanın tutuşturulmasıyla takım kaptanı şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

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        Şampiyonluğun ardından takımın sevincini yaşadığı an, kaptan Eda Erdem'in eline kupanın aniden tutuşturulması tepki çekti. Hiçbir organizasyon ve seramoni olmadan kupanın verilmesiyle Erdem şaşkınlık yaşadı.

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        Sosyal medya kullanıcıları o anlarla ilgili Twitter'dan, "Dünyanın en hızlı verilen kupası", "Hayırdır metrobüse mi yetişeceksin?", "Adamlar şampiyon olmamıza o kadar bozuldu ki, eğlenirken kupa verdiler.", "Kupa töreni olmadan kupa mı verilir?" gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Eda Erdem'in kupayı aldığı o anlar...

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