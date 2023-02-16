TBF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde, BGL takımlarından Hatay BŞB oyuncusu Eda Kılıç’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Eda Kılıç’a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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