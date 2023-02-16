İHA

TBF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde, BGL takımlarından Hatay BŞB oyuncusu Eda Kılıç’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Eda Kılıç’a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.