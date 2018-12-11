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Sosyal medyada aşk, ilişkiler ve hayat üzerine paylaşımlar yapan Eda Taşpınar, önceki gün İtalya'da kural bozmadı. Taşpınar, banyoda verdiği seksi poza, "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin" notunu düştü. Taşpınar'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.