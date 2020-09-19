Eda Taşpınar: İstanbul'u özlemişim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Arkadaşı ile beraber yürüyüş yapan Eda Taşpınar, kendisini çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. İstanbul'u çok özlediğini söyleyen Taşpınar, daha sonra bayan arkadaşı ile uzaklaştı.