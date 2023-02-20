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Eddie Howe'dan Atsu açıklaması: Çok zor bir gün, yıkıldım

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, depremde hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu Christian Atsu'yu andı. Howe, "Onunla 1 sezon çalışma fırsatım olmuştu. Mükemmel bir oyuncuydu. Çok zor bir gün, yıkıldım" ifadelerini kullandı.

Eddie Howe'dan Atsu açıklaması: Çok zor bir gün, yıkıldım
HABERTURK.COM

Newcastle United, Christian Atsu'yu andı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Atsu'yu eski takımı unutmadı.

2016-2021 yılları arasında Newcastle United'da forma giyen Ganalı futbolcuya bir taziye mesajı da teknik direktör Eddie Howe'dan geldi.

Howe, "Çok zor bir gün. yıkıldım. Benimle beraber Chrıstıan'ı tanıyan ve bilen herkes çok üzgün. Onunla 1 sezon çalışma fırsatım olmuştu. İnanılmaz bir karaktere sahipti. İyi bir arkadaş ve mükemmel bir oyuncuydu. Ailesine baş sağlığı diliyoruz" diye konuştu.

İngiltere Ligi'nin 24'üncü haftasında gerçekleşen Newcastle United - Liverpool karşılaşmasında da Atsu için saygı duruşunda bulunuldu.

Duygusal anlar yaşanan St. James Park'ta tribünde iki çocuğu ile birlikte bulunan Christian Atsu'nun eşi, gözyaşlarına boğuldu

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