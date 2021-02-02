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Edebiyat dergilerinden Rasim Özdenören'e vefa

Öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören, edebiyat dergilerine konu oldu.

Edebiyat dergilerinden Rasim Özdenören'e vefa
AA

Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) geçen yıl temmuz ayında vefat eden edebiyatçı, eğitmen ve yazar Asım Gültekin'in dergilerde ortak gündem hayalini gerçekleştirmek için üye dergilere çağrıda bulunarak, bu hayali gerçeğe dönüştürdü.

Temmuz Dergisi'nden Süleyman Ceran'ın proje koordinatörlüğünü üstlendiği çalışmada, yurt içinden ve dışından birçok dergi, 2021 yılının ilk sayısında ortak gündem olarak belirlenen Rasim Özdenören hakkında birçok eser yayımlandı.

Bu yıl 81 yaşına giren usta edebiyatçı, çalışmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeden oldukça memnuniyet duyduğunu ve duygulandığını ifade etti.

Asım Gültekin'in miras olarak bıraktığı idealinin ilk olarak kendi adına gerçekleştirilmesinden dolayı ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Özdenören, şunları söyledi:

"Genel olarak bizim kültürümüzde biz insanları çoğu zaman öldükten sonra anlıyoruz. Yapılan bu teşebbüs inşallah bu anlayışı da kırar. Çalışma bu açıdan da yeni bir geleneğin başlatılması konusunda önem taşıyor. Hayattayken kıymeti bilinmeyen insanların, öldükten sonra kıymetinin bilinmesi ölü birine nasıl bir fayda sağlar ki. Elbette geçmişimizde vefat edenlerin de anılması gerekir. Ama insanlar hayattayken de onların kıymetinin bilinmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu teşebbüs inşallah bunun da yolunu açmaya bir fırsat teşkil eder."

- "Aynı başlığı pek çok cihetten görme ve inceleme fırsatımız oldu"

Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar da şunları kaydetti:

"Kıymetli dostumuz ve kurucu başkanımız rahmetli Asım Gültekin'in de üzerinde ısrarla durduğu, uzun zamandır gündemimizde olan ve farklı cihetlerde uyguladığımız ortak gündem meselesini 2021'in ilk ayında Rasim Özdenören olarak belirlemiştik. Sağ olsun pek çok dergimiz destek verdi ve ortak bir konumuz, sözümüz oldu. Aynı başlığı pek çok cihetten görme ve inceleme fırsatımız oldu. Buradan bahisle ortak meselelerimize herkesin bakış açısı üzerinden ve farklı yönlerden bakmaya devam edeceğiz inşallah. Katkı sağlayan ve sağlayacak arkadaşlara teşekkür ederim."

Proje koordinatörü Süleyman Ceran ise "Son 50 yıl içinde şiir yazmayıp öykü yazan kim varsa Rasim Özdenören'in muhakkak üzerinde hakkı vardır. Hayatı boyunca düzen, intizam ve ciddiyetle yazılar kaleme alan güzide şahsiyet Rasim Özdenören'e vefamızı eş zamanlı farklı dergilerde yazarak göstermek istedik. Anadolu'nun her yerinden Balkanlara kadar camiamızın ağabeylerinden genç arkadaşlara kadar Rasim Beyin'in etrafında bir kucaklaşmaydı yapmak istediğimiz. Katılım gösteren dergilere ve yazarlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yurt dışında Türkçe yayımlanan DERGİBİR üyesi dergilerden Yunanistan'dan yayın yapan Fiyaka Dergisi "Ocak 2021" sayısını tamamen bu projeye ayırırken, Kosova'dan "Türkçem" ve Kuzey Makedonya'dan "Köprü" dergileri ise birer yazı ile bu çalışmaya destek verdi.

Ortak gündem projesine katılan dergiler arasında ayrıca "Birnokta", "Çare", "Dil ve Edebiyat", "Dilhane", "Evvelahir, "Genç Dergisi", "Haksöz", "Hazar Gençlik", "İrfan Mektebi", "Kırk Akıl", "Kurani Hayat", "Mor Taka", "Muhit", "Nida", "Nisanur", "Roman Kahramanları", "Söz ve Kalem", "Şehir ve Kültür", "Şiar", "Teferrüç", "Temmuz", "Temrin", "Umran", "Vuslat" ve "Yolcu" dergisi yer alıyor.

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