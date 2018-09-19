Selda Bağcan'a büyük onur...

Ünlü sanatçı, UNESCO Edebiyat Kenti seçilen Utrecht’te bu yıl ilk kez düzenlenen Utrecht Uluslararası Edebiyat Festivali’ne sesiyle konuk olacak.

Birçok edebi etkinliğin yanı sıra film gösterimlerine, sergi ve konserlere ev sahipliği yapacak festivalde Bağcan, 25 Eylül Salı günü Tel Avivli rock grubu Boom Pam ile birlikte muhteşem bir konser verecek. Selda Bağcan, festival kapsamındaki konserinde TivoliVredenburg Konser Salonu’nda sahneye Tel Avivli rock grubu Boom Pam ile birlikte çıkacak.

'Türkiye’nin Bob Dylan’ı olarak tanımlanan Selda Bağcan'ın konser afişine de bu özelliği yazıldı. Bağcan ile Boom Pam, daha önce de çeşitli organizasyonlarda birlikte konser vermişti.

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