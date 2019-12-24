Neredeyse edebiyatın her dalında eserler veren ancak özellikle bilimkurgu romanlarıyla bilinen H.G. Wells'in edebiyat tarihinin ilk distopyası olarak bilinen Efendi Uyanıyor adlı eseri yeni baskısıyla Maya Kitap'ta okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Günümüzden bir asır önce kaleme alınmış olmasına rağmen eserindeki tahminleriyle dikkat çeken Wells, Efendi Uyanıyor'da ayrıca toplumsal adaletsizlikle boğuşan bir dünyayı tasvir ediyor.

Distopya ve bilimkurgu sevenlerin mutlaka okuması gereken bu kitapta Graham, nadir görülen bir uykusuzluk hastalığından mustariptir ancak en sonunda uyumayı başarır. Ancak bu uyku o kadar uzun sürer ki, tam 203 yıl sonra uyandığında bulacağı dünya bambaşka bir yer haline gelmiştir.

Uyuduğu sürede banka hesabına işleyen faizlerle dünyanın en zengin insanı haline gelen Graham, artık dünyanın efendisidir. Ancak servetini o uyuduğu sırada Konsey yönetmektedir. Haliyle gezegenin yönetimi ve bu Konsey'in kurduğu sistemle sağlanmaktadır. İnsanlar ise Graham'dan toplumu bu despotluktan kurtarmasını beklemektedir.

H.G. Wells'in döneminin çok ötesinde olan bu romanı bilimkurgu ve distopya meraklılarının kitaplığında mutlaka yer alması gereken eserlerin başında yer alıyor.