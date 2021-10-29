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EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölümü için geri sayım sürüyor. 26 Ekim'de yayınlanacağı duyurulan ancak son anda ertelenen dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik...

EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar iyice artmış durumda. 26 Ekim Salı günü yayınlanacağı açıklanan ancak son anda ertelenen dizinin yeni bölümü büyük merak konusu oldu...

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu 26 Ekim Salı günü başlayacaktı ancak yeni bölüm bir kez daha ertelendi.

Merakla beklenen 200. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil ancak 2 Kasım Salı günü yayınlanması bekleniyor.

EDHO YENİ SEZON İLK FRAGMAN...



EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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