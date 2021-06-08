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EDHO Rıdvan Karadağ ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan Karadağ diziden ayrılıyor mu? Ali İpin

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili aramalar tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin yeni karakterlerinden biri olan Rıdvan Karadağ'ın öleceği iddiası, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan Karadağ ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

EDHO Rıdvan Karadağ ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan Karadağ diziden ayrılıyor mu? Ali İpin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ali İpin'in hayat verdiği Rıdvan Karadağ karakterinin dizinin yeni bölümünde vurulduğu iddia edildi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan Karadağ ölecek mi?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA RIDVAN KARADAĞ ÖLECEK Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar'da Rıdvan Karadağ karakterini canlandıran Ali İpin'in diziden ayrılacağı konuşuluyor. Rıdvan Karadağ'ın ölerek diziden ayrılacağı tahmin ediliyor.

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