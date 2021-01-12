ATV ekranlarının sevilen dizisi EDHO her salı akşamı 20:00'da izleyicileriyle buluşuyor. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin takipçileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, EDHO yeni bölüm neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMADAR OLMAZ 179. YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm bu akşam da ekranlarda olmayacak. Bu akşam ATV yayın akışı içerisinde 19:45’de Kupa Günlüğü, 20:45’de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ATV YAYIN AKIŞI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMADAR OLMAZ 178. BÖLÜM ÖZETİ

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.