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Edin Dzeko final sonrasında İstanbul'da kalacak

Şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu listesine alırken, La Repubblica flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar

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  • Edin Dzeko final sonrasında İstanbul'da kalacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter'de forma giyen ve Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'ye karşı oynayacak olan Edin Dzeko için flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Edin Dzeko final sonrasında İstanbul'da kalacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    La Repubblica'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya yıllığı 4 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme önerdi. 
  • Edin Dzeko final sonrasında İstanbul'da kalacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Bosna Hersekli futbolunun bu teklife çok sıcak baktığı ifade edildi. 
  • Edin Dzeko final sonrasında İstanbul'da kalacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Haberin detaylarında Dzeko'nun bu teklife olumlu cevap vermesi durumunda Inter ile İtalya'ya dönmeyip İstanbul'da kalabileceği de iddia edildi. 
  • Edin Dzeko final sonrasında İstanbul'da kalacak - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    2021/22 sezonunun başında Roma'dan Inter'e transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, mavi siyahlı ekibin forması ile çıktığı 100 karşılaşmada 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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