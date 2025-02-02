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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko: Kabul edilebilir bir şey değil - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko: Kabul edilebilir bir şey değil

        Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk 10 dakikada 2 gol yemek, kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 22:34 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:34
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        "Kabul edilebilir bir şey değil"
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, galibiyeti değerlendirdi.

        "KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

        Mücadeleyi değerlendiren Boşnak yıldız, "Çılgınca bir maçtı. Maç içinde çok iniş çıkış oldu. İlk 10 dakika kalemizde 2 gol gördük, kabul edilebilir bir şey değil, olmamalı. Özellikle stadyumumuzda bunu yaşamamalıyız. Hatalarımızı düzeltmeliyiz. 2-0'dan geri dönmek her zaman kolay olmaz. Bu her zaman olmaz." dedi.

        "YAŞ SADECE BİR SAYIDIR"

        Ayrıca 38 yaşındaki futbolcu, "Yaş sadece bir sayıdır. Kafanızda hissettiğiniz şey, çok önemlidir. Vücudunuza nasıl baktığınız önemlidir. Vücudunuzu her gün fit tutmak çok önemlidir. Biz ekmeğimizi futboldan kazanıyoruz. Belli bir yaşa gelince çok daha dikkatli olmalısınız. Ben her zaman pozitifim, futboldan kayif alıyorum. Sahada olduğum sürece en iyimi ortaya koymaya çalışacağım." ifadelerini de kullandı.

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