Edin Dzeko koronavirüsü yendi

Roma'nın golcü futbolcusu Dzeko'dan sevindiren haber geldi. Başarılı santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüsü yendiğini duyurdu. Dzeko, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma" ifadelerine yer verdi.
Edin Dzeko, 6 Kasım Cuma günü test sonucunun pozitif çıktığını belirtmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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