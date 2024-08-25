Edin Dzeko sezona fırtına gibi başladı!
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte bu sezon 3 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.
Giriş: 25.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 25.08.2024 - 23:55
1
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken sahadan 5-0 galip ayrıldı.
2
Kaptan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
3
53. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.