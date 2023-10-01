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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Edin Dzeko, Süper Lig’de 5. golünü attı - Beşiktaş Haberleri

        Edin Dzeko, Süper Lig’de 5. golünü attı

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 01.10.2023 - 19:05
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        Dzeko, Süper Lig'de 5. golünü attı
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        Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Bosna Hersekli oyuncu Edin Dzeko, bugün alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, takımının 3. golünü atarken, 1 golü de VAR uyarısıyla iptal oldu.

        37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 7 maçta, 2 de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 7’ye çıkardı.

        Mücadeleye 11’de başlayan kaptan, 77. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

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