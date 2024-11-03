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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko: VAR Hakemi tuvalete gitti herhalde - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko: VAR Hakemi tuvalete gitti herhalde

        Fenerbahçe'nin forvet Edin Dzeko, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından hakeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 22:54 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:54
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        "VAR Hakemi tuvalete gitti herhalde"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, hakeme ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

        "VAR HAKEMİ O AN TUVALETE GİTTİ HERHALDE!"

        Edin Dzeko yaptığı açıklamada "Nereden başlasam... Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayız. Birden fazla rakibe karşı mücadele etmek zor. Bunu da bu sezon gördük. Yeni nesil çok fazla genç iyi hakem var. Bizim maçlarımızda da düdük çaldılar. Yetkililer, bu genç hakemlerin yönetmesine izin vermeliler. Hata yapabilirler, biz de hata yapıyoruz. Yukarıdan birilerinin maç yönetmesine izin vermeliler. VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde. El bu kadar açıkken penaltı olmalıydı. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu geçmişten gelen bir durum. Bıraksınlar genç hakemler yönetsin. Yukarıdan müdahale olmasın." ifadelerini kullandı.

        "BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ! BAŞIMIZ BELADA"

        Açıklamalarında devam eden Edin Dzeko "Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada." dedi.

        "GÖRDÜKLERİMİZ GARİP!"

        38 yaşındaki Boşnak golcü "Bu durumu konuşan, düşünen kişilerin oyuncular olmaması lazım. Her hafta olunca konuşmamak, odaklanmak zor. Gördüğümüz şeyler garip. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene olanlardan sonra buraya tevazu içinde geldik, öyle de oynuyorduk. Hakemi çok konuştuğumuz şeyler olabilir ama sahada olanlar inkar edilemez. Garip şeyler oluyor. Bu hakem 26 yaşında, benden 12 yaş genç. Hata yapabilirler, hata yaptıkça gelişirler. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bu bale değil, futbol. Futbol temassız bir spor değil." şeklinde konuştu.

        "BALE YAPMIYORUZ!"

        Edin Dzeko sözlerini "Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bale yapmıyoruz, futbol oynuyoruz!" diyerek noktaladı."

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