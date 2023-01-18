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Edirne Balık Pazarı'nın müdavimi sevimli kedi "Limon", hamsi müptelası oldu

Edirnelilerin sevgilisi hale gelen Limon, düzenli olarak her sabah kentin balık pazarına uğrayıp gündelik hamsi istihkakını alıp tüketiyor

Edirne Balık Pazarı'nın müdavimi sevimli kedi
AA

Balık Pazarı Caddesi'nde sahibinin evinde baktığı "British" cinsi kedi, günlük balık istihkakını almak için düzenli olarak balıkçı tezgahlarına geliyor.

Balıkçıların hamsiyle besledikleri kedi, pazara gelenlerin de ilgisini çekiyor.

Verilen hamsiyle karnını doyuran kedi, tekrar evinin yolunu tutuyor.

Balıkçı Caner Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Limon'un balık pazarının maskotu olunduğunu söyledi.

Alışveriş yapmaya gelen vatandaşların da kediyi sevdiğini belirten Doğan, "Limon acıktığı zaman bizim yanımıza geliyor, balığını yer yemez gider. Hayvanları seviyoruz, çarşıya gelen sahipsiz hayvanları doyurmadan göndermiyoruz. Limon da bizim yanımızda aç kalmıyor. En çok sevdiği balık hamsi, hamsiden başka hiçbir balığı yemez limon." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Ömer Sevmez de Limon'un sahipli olmasına rağmen mahallenin kedisi olduğunu dile getirerek, "Limon biraz hırçın olduğu için evde durmuyor. Bir bizim tezgaha ve bir aşağıdaki tezgaha gidiyor. Günde iki kez bir sabah bir de akşam geliyor." diye konuştu.

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