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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
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Edirne Belediye Başkanı, bütçeyi yanlış yazanı görevden aldı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 yılı bütçesini taslak bütçe kitapçığına yanlış yazılmasına tepki gösterip, yazan kişiyi görevden aldı. Gürkan, "283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada?" dedi

21.11.2018 - 22:25 | Güncelleme: AA

Edirne Belediye Meclisi, kasım ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirdi. 2019 yılının bütçesinin görüşüldüğü toplantıda, 2019 bütçesi yüzde 8 oranında artarak 283 milyon 508 bin TL olarak onaylandı. Gürkan, mümkün olan en gerçekçi bütçeyi hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl ekonomik sıkıntıyı da göz önünde bulundurarak mümkün olan en net şekliyle bir gerçekçi bütçe hazırlama çalışmasına girdik. Bütçeyi müdürlüklerin tekliflerinden daha aşağıya çektik daha gerçekçi olsun diye. Bütçedeki artış oranı bir önceki yıla oranla yüzde 8. Enflasyon yüzde 24,5 olarak açıklandı ama biz daha gerçekçi olması açısından yüzde 8 olarak artış yaptık bütçede. Bu yılın ilk 10 ayını 9 milyon 768 bin 528 TL gelir fazlasıyla kapamış bulunmaktayız. Bunu da paylaşmak isterim" dedi.

YANLIŞ YAPAN GÖREVLİNİN GÖREVİNE SON VERDİ

DHA'nın haberine göre, Gürkan'ın konuşmasının ardından bütçe taslağında gelir ve gider kalemleri tek tek okunarak oylandı. Bütçe görüşmelerinin sonunda ise bütçe taslak kitabında 2019 gelir bütçesi toplamını 283 milyon 508 bin TL yerine 283 milyon 500 TL yazıldığının fark edilmesi üzerine Belediye Başkanı Gürkan, yazan görevliye tepki gösterip, "Bizde 500 olarak onaylıyorduk bak. 508 değil mi bu? Buraya 500 yazmışsınız, kim yazdı bunu? Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı, kim yazdı bunu?" dedi. Yazıişleri Müdürlüğü görevlisinin, "Biz yazmışız başkanım" cevabı üzerine Gürkan, "Biz kim, kim biz? Evladım bak 238 milyon 508 bin liraya 45 milyon lira daha ekliyorsunuz ne yapıyor? 283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Bize de 283 milyon 500 lira olarak onaylatıyorsunuz. Semih Bey fark etmese ne olacak? Bütçe, bu şekilde onaylanmış oluyor. Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada" dedi. Başkan Gürkan'ın tepkisi üzerine görevli salonda ayrıldı.

 

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