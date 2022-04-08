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Edirne'de kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan bir araçta çuvallar içerisine konulan kaçak toplanmış 1 ton kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçti
Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçti
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AA

Edirne'de ele geçirilen kaçak toplanmış 1 ton kum midyesi doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine durdurulan bir panelvanda yapılan aramada, çuvallarda 1 ton kum midyesi bulundu. Yasa dışı yollarla toplanan midyeler Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli gözetiminde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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