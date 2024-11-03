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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü | Son dakika haberleri

        Edirne'de 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

        Edirne'de korkunç bir olay meydana geldi. 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:48
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        Edirne'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
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        Edirne'de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez Fatih Mahallesi 13. Sokak'ta 2 yaşındaki Metahan G., 5. kattaki evlerinin penceresinden bilinmeyen bir sebeple beton zemine düştü.

        Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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