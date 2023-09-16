Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde iki günde 454 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; Edirne otoban gişelerinde jandarma ekipleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan ticari taksilerde Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

"İnsan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan taksi sürücülerine 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Jandarma ve sınır devriyeleri tarafından Edirne ve ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 445 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.