Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde iki günde 454 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 00:54 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

        AA'nın haberine göre; Edirne otoban gişelerinde jandarma ekipleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

        Durdurulan ticari taksilerde Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

        "İnsan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan taksi sürücülerine 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

        Jandarma ve sınır devriyeleri tarafından Edirne ve ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 445 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #edirne
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu