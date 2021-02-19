Edirne'de 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

AA

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Aşı Uygulama Merkezi, aile sağlığı merkezleri ve evde bakım gerektiren vatandaşlara aşıların 2. dozları yapılıyor.

Ekipler evde bakım gerektiren 85 yaş ve üzerindekilerin evine giderek aşılamasını yapıyor. Diğer yaş grupları da sağlık merkezlerine aşılanmaya devam ediyor.

www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci doz aşılarını yaptırıyor.

- "Dört gözle sıra gelsin' diye aşıyı bekledik"

Bu arada sisteme tanımlı diğer yaş gruplarının aşılarının yapımı da devam ediyor.

Aşı olmak üzere Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine gelen Fadime Özdemir (69) AA muhabirine aşıyla kendisini daha güvende hissettiğini söyledi.

Salgının başından bu yana evinden dışarı çıkmadığını belirten Özdemir, "Eşimle evde havlumuz, bardağımız sürahimiz ayrı çok dikkat ediyoruz. Aşımızı vurulduk. Dört gözle sıra gelsin diye aşıyı bekledik. Umut ediyoruz. Hiç olmamaktansa böyle aşılı şekilde yaşamak daha rahat." diye konuştu.

Aşı için sırasını bekleyen İlhan Güzlü (76) de sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladığını anlatan Güzlü, "İnsanlara fazla sokulmuyorum, dikkat ediyorum. Bazı insanlar maskelerini çenesinde tutuyor böyle olmaz dikkat etmeliyiz" dedi.

- "Randevu sisteminde ve aşılamalarda sorun yaşamadık"

Edirne Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Gazanfer Ay da yaş gruplarına göre aşılamanın sorunsuz devam ettiğini ifade ederek,"Randevu sisteminde ve aşılamalarda sorun yaşamadık. Alerjik reaksiyona dikkat ediyoruz. Sağlıkçılar olarak bizde tedbirlerimizi alıyoruz. Ben aşılıyım deyip tedbir bırakılmamalıdır. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmeliyiz." diye konuştu.