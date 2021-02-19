Edirne'de 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Edirne'de 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı

Edirne'de, 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 2. doz aşıları yapılmaya başlandı.

Edirne'de 85 yaş ve üzerindekilere 2. doz aşıları yapılmaya başlandı
AA

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Aşı Uygulama Merkezi, aile sağlığı merkezleri ve evde bakım gerektiren vatandaşlara aşıların 2. dozları yapılıyor.

Ekipler evde bakım gerektiren 85 yaş ve üzerindekilerin evine giderek aşılamasını yapıyor. Diğer yaş grupları da sağlık merkezlerine aşılanmaya devam ediyor.

www.mhrs.gov.tr ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci doz aşılarını yaptırıyor.

- "Dört gözle sıra gelsin' diye aşıyı bekledik"

Bu arada sisteme tanımlı diğer yaş gruplarının aşılarının yapımı da devam ediyor.

Aşı olmak üzere Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine gelen Fadime Özdemir (69) AA muhabirine aşıyla kendisini daha güvende hissettiğini söyledi.

Salgının başından bu yana evinden dışarı çıkmadığını belirten Özdemir, "Eşimle evde havlumuz, bardağımız sürahimiz ayrı çok dikkat ediyoruz. Aşımızı vurulduk. Dört gözle sıra gelsin diye aşıyı bekledik. Umut ediyoruz. Hiç olmamaktansa böyle aşılı şekilde yaşamak daha rahat." diye konuştu.

Aşı için sırasını bekleyen İlhan Güzlü (76) de sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini titizlikle uyguladığını anlatan Güzlü, "İnsanlara fazla sokulmuyorum, dikkat ediyorum. Bazı insanlar maskelerini çenesinde tutuyor böyle olmaz dikkat etmeliyiz" dedi.

- "Randevu sisteminde ve aşılamalarda sorun yaşamadık"

Edirne Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Gazanfer Ay da yaş gruplarına göre aşılamanın sorunsuz devam ettiğini ifade ederek,"Randevu sisteminde ve aşılamalarda sorun yaşamadık. Alerjik reaksiyona dikkat ediyoruz. Sağlıkçılar olarak bizde tedbirlerimizi alıyoruz. Ben aşılıyım deyip tedbir bırakılmamalıdır. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME