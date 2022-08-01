Sinüzit nedir, neden olur ve ne iyi gelir?

Edirne'de aşırı sağanak, hayatı olumsuz etkiledi 0:00 / 0:00

AA

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA'nın haberine göre; araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.

BAZI İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerleri ile kentteki bazı evleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.

7 KİŞİLİK AİLE KURTARILDI

Bosnaköy mevkiisinde şiddetli yağmur yağması sonucu evlerinde mahsur kalan 7 kişilik bebekli aile AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliye edildi.

*Haberin tüm görsellerii İHA tarafından servis edilmiştir.