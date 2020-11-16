Edirne'de at arabalarının yerini triportörler alacak

AA

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, belediyeye yeni triportörler kazandırıldığını belirtti.

"Çevreci belediyecilik" anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, 15 Aralık itibarıyla triportörlerin kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, proje kapsamında at arabaları yerine triportör kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde ilçemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile kazandırdığımız triportörlerimiz gelmeye başladı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Bakan Yardımcımız Fatma Varank'a, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba'ya ve projede destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Keşan'ımızı hep birlikte geliştiriyoruz."